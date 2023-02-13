Землетруси у Туреччині паралізували третину металургійних потужностей країни

"Усі металургійні підприємства в регіоні закриті. Заводи можуть залишатися закритими принаймні до кінця цього місяця або, можливо, до середини березня", - заявив генеральний секретар турецької асоціації виробників сталі Вейсель Йян.

За даними асоціації, обладнання заводів, які розташовані поблизу епіцентру землетрусу, практично не постраждало. Однак багато робітників і членів їхніх сімей загинули під час землетрусу. Також багатьом меткомбінатам довелося відправити машини та обладнання для допомоги рятувальникам, що позначилось на виробництві.

Як заявив голова асоціації, до поновлення роботи меткомбінатів Туреччина скоротить експорт металопродукції та спрямує її на внутрішній ринок. Однак, за даними Bloomberg, Туреччина входить до десятки найбільших світових виробників та експортерів сталі, тому збитки будуть суттєвими.

"Річний обсяг виробництва сталі у країні становить 55 млн тонн на рік. Цього достатньо для задоволення внутрішнього попиту, але не для експорту. Для усунення наслідків можуть знадобитися державні витрати, еквівалентні 5,5% валового внутрішнього продукту", - підрахували у Bloomberg Economics.