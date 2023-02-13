Землетруси у Туреччині паралізували третину металургійних потужностей країни
Третина металургійних комбінатів Туреччини зупинили роботу щонайменше на кілька тижнів після руйнівного землетрусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Усі металургійні підприємства в регіоні закриті. Заводи можуть залишатися закритими принаймні до кінця цього місяця або, можливо, до середини березня", - заявив генеральний секретар турецької асоціації виробників сталі Вейсель Йян.
За даними асоціації, обладнання заводів, які розташовані поблизу епіцентру землетрусу, практично не постраждало. Однак багато робітників і членів їхніх сімей загинули під час землетрусу. Також багатьом меткомбінатам довелося відправити машини та обладнання для допомоги рятувальникам, що позначилось на виробництві.
Як заявив голова асоціації, до поновлення роботи меткомбінатів Туреччина скоротить експорт металопродукції та спрямує її на внутрішній ринок. Однак, за даними Bloomberg, Туреччина входить до десятки найбільших світових виробників та експортерів сталі, тому збитки будуть суттєвими.
"Річний обсяг виробництва сталі у країні становить 55 млн тонн на рік. Цього достатньо для задоволення внутрішнього попиту, але не для експорту. Для усунення наслідків можуть знадобитися державні витрати, еквівалентні 5,5% валового внутрішнього продукту", - підрахували у Bloomberg Economics.
Загалом економічні збитки від землетрусу в Туреччині оцінюються в 84 млрд доларів, про що днями повідомляло РБК-Україна. Два потужні землетруси, які забрали життя понад 31 тисячі людей у Туреччині, призведуть до збитків для економіки країни у розмірі близько 10% ВВП.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель.
Крім того, у Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників.
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