Землетрясения в Турции парализовали треть металлургических мощностей страны

Треть металлургических комбинатов Турции остановили работу, по меньшей мере, на несколько недель после разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Все металлургические предприятия в регионе закрыты. Заводы могут оставаться закрытыми, по крайней мере, до конца этого месяца или, возможно, до середины марта", - заявил генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсель Йян.

По данным ассоциации, оборудование заводов, расположенных вблизи эпицентра землетрясения, практически не пострадало. Однако многие рабочие и члены их семей погибли во время землетрясения. Также многим меткомбинатам пришлось отправить машины и оборудование для спасателей, что сказалось на производстве.

Как заявил глава ассоциации, до возобновления работы меткомбинатов Турция сократит экспорт металлопродукции и направит ее на внутренний рынок. Однако, по данным Bloomberg, Турция входит в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров стали, поэтому ущерб будет существенным.

"Годовой объем производства стали в стране составляет 55 млн тонн в год. Этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, но не для экспорта. Для устранения последствий могут потребоваться государственные расходы, эквивалентные 5,5% валового внутреннего продукта", - подсчитали Bloomberg Economics.