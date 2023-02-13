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Землетрясения в Турции парализовали треть металлургических мощностей страны

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Турция, Понедельник 13 февраля 2023 20:26
Землетрясения в Турции парализовали треть металлургических мощностей страны Фото: в Турции приостановили работу металлургические заводы в регионах землетрясений (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Треть металлургических комбинатов Турции остановили работу, по меньшей мере, на несколько недель после разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Все металлургические предприятия в регионе закрыты. Заводы могут оставаться закрытыми, по крайней мере, до конца этого месяца или, возможно, до середины марта", - заявил генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсель Йян.

По данным ассоциации, оборудование заводов, расположенных вблизи эпицентра землетрясения, практически не пострадало. Однако многие рабочие и члены их семей погибли во время землетрясения. Также многим меткомбинатам пришлось отправить машины и оборудование для спасателей, что сказалось на производстве.

Как заявил глава ассоциации, до возобновления работы меткомбинатов Турция сократит экспорт металлопродукции и направит ее на внутренний рынок. Однако, по данным Bloomberg, Турция входит в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров стали, поэтому ущерб будет существенным.

"Годовой объем производства стали в стране составляет 55 млн тонн в год. Этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, но не для экспорта. Для устранения последствий могут потребоваться государственные расходы, эквивалентные 5,5% валового внутреннего продукта", - подсчитали Bloomberg Economics.

В целом экономический ущерб от землетрясения в Турции оценивается в 84 млрд долларов, о чем на днях сообщало РБК-Украина. Два мощных землетрясения, унесших жизни более 31 тысячи человек в Турции, приведут к убыткам для экономики страны в размере около 10% ВВП.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии началось сильное землетрясение, в результате чего там обрушилось большое количество жилых зданий.

Кроме того, в Турции выдали ордера на арест более 100 застройщиков.

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