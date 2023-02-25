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Землетрус в Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 50 тисяч

Фото: рятувальники продовжують розбирати руїни будівель в Туреччині (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

За останніми даними, кількість жертв у результаті землетрусів, що вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Тільки в Туреччині внаслідок стихійного лиха загинули 44 218 людей, тоді як останнє оголошене число загиблих у Сирії становило 5 914.

Перший землетрус, що 6 лютого вразив південно-східну Туреччину та північну Сирію, мав магнітуду 7,7, а другий - 7,6. За даними AFAD, відтоді в регіоні сталося понад 9000 афтершоків.

Майже 240 тисяч рятувальників, включаючи волонтерів, продовжують працювати в 11 постраждалих від стихійного лиха провінціях Туреччини, деякі з районів залишаютьс важкодоступними. Однак повідомлень про те, що вдалося когось знайти живим, впродовж останніх трьох днів не надходило.

Загалом в Туреччині постраждали близько 20 мільйонів людей, у Сирії - 8,8 мільйона.

На даний момент в Туреччині зареєстровано 173 000 зруйнованих або серйозно пошкоджених будівель, 530 000 людей було евакуйовано із зони стихійного лиха, причому понад 1,9 мільйона людей знайшли притулок у наметах, будинках-контейнерах, готелях і громадських установах.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв відновити будинки протягом року, хоча експерти кажуть, що влада повинна поставити безпеку перед швидкістю.

Нагадаємо, у центральній частині Туреччини біля міста Ніде у суботу, 25 лютого, стався черговий землетрус магнітудою 5,3 бала.

На 278-й годині після стихійного лиха, що сталося в Туреччині, в районі Дефне в Хатаї, під час інтенсивної роботи пошуково-рятувальних команд з-під уламків будівлі врятували 45-річного Хакана Ясіноглу.

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Війна в СиріїТурция