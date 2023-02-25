Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 50 тысяч

Только в Турции в результате стихийного бедствия погибли 44 218 человек, тогда как последнее объявленное число погибших в Сирии составило 5 914 человек.

Первое землетрясение, поразившее 6 февраля юго-восточную Турцию и северную Сирию, имело магнитуду 7,7, а второе - 7,6. По данным AFAD, с тех пор в регионе произошло более 9000 афтершоков.

Почти 240 тысяч спасателей, включая волонтеров, продолжают работать в 11 пострадавших от стихийного бедствия провинциях Турции, некоторые из районов остаются труднодоступными. Однако сообщений о том, что удалось кого-то найти живым, за последние три дня не поступало.

Всего в Турции пострадали около 20 миллионов человек, в Сирии – 8,8 миллиона.

В настоящее время в Турции зарегистрировано 173 000 разрушенных или серьезно поврежденных зданий, 530 000 человек были эвакуированы из зоны стихийного бедствия, причем более 1,9 миллиона человек нашли убежище в палатках, домах-контейнерах, гостиницах и общественных учреждениях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность перед скоростью.