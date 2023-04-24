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Землетрус магнітудою 7,2 стався у Новій Зеландії

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Понеділок 24 квітня 2023 07:35
Землетрус магнітудою 7,2 стався у Новій Зеландії Фото: землетрус магнітудою 7,2 стався у Новій Зеландії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У районі островів Кермадек, що у Новій Зеландії, сьогодні, 24 квітня, стався землетрус магнітудою 7,2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Спочатку сейсмологічний центр оцінював магнітуду 7,3, але пізніше скоригував значення.

За 1 тисячу кілометрів від вогнища знаходиться місто Тауранга з населенням 110 тисяч осіб, за 909 км розташований населений пункт Хікс Бей з населенням 1,3 тисячі осіб.

Про руйнування у Новій Зеландії не повідомлялося. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не виявив загроз для американських територій, зокрема острова Гуам у західній частині Тихого океану.

Раніше повідомлялося, що вчора на архіпелазі Бату, що в Інденезії, зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9, є загроза цунамі.

Також ми писали, що в Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який також називають вулканом Судного дня. Щонайменше вісім сіл поблизу вулкана постраждали від вулканічного попелу.

Крім того, нещодавно РБК-Україна писала про те, що на острові Сіау Індонезії сталося виверження вулкана Карангетанг.

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