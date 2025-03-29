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Землетрус у М'янмі забрав життя понад 1600 осіб

Субота 29 березня 2025 16:53
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Землетрус у М'янмі забрав життя понад 1600 осіб Фото: щонайменше 139 осіб вважаються зниклими безвісти (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю в М'янмі стався потужний землетрус, який забрав життя багатьох людей. Кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з останніми даними, внаслідок землетрусу в М'янмі загинуло до 1644 осіб, ще 3408 дістали поранення. Також у заяві військової хунти (влади) йдеться про те, що щонайменше 139 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Що передувало

Учора вдень, 28 березня, у центральній частині М'янми стався землетрус. Магнітуда досягла 7,7, після чого через кілька хвилин був афтершок магнітудою 6,7.

Повідомлення очевидців і кадри в соцмережах вказували на те, що в Мандалаї, другому за величиною місті М'янми, великі руйнування. Зокрема, будівлі, релігійні об'єкти і головні дороги були або зруйновані, або пошкоджені.

Раніше The Guardian інформувало, що шість смертей також було підтверджено в Бангкоку (столиці Таїланду), де обвалилася висотна будівля, яка будується, через що десятки робітників опинилися в пастці. Ще 26 осіб дістали поранення, а 47 досі вважаються зниклими безвісти.

Відомо, що для пошуку тих, хто вижив, влада Таїланду використовує безпілотники, які оснащені тепловізійною технологією. У керівників країни є підстави вважати, що щонайменше 15 осіб ще живі.

Докладніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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