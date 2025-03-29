Землетрясение в Мьянме унесло жизни более 1600 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно последним данным, в результате землетрясение в Мьянме погибло до 1644 человек, еще 3408 получили ранения. Также в заявлении военной хунты (властей) говорится, что по меньшей мере 139 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Что предшествовало

Вчера днем, 28 марта, в центральной части Мьянмы произошло землетрясение. Магнитуда достигла 7,7, после чего через несколько минут был афтершок магнитудой 6,7.

Сообщения очевидцев и кадры в соцсетях указывали на то, что в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, обширные разрушения. В частности, здания, религиозные объекты и главные дороги были либо разрушены, либо повреждены.

Ранее The Guardian информировало, что шесть смертей также были подтверждены в Бангкоке (столице Таиланда), где обрушилось строящееся высотное здание, из-за чего десятки рабочих оказались в ловушке. Еще 26 человек получили ранения, а 47 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Известно, что для поиска выживших власти Таиланда используют беспилотники, которые оснащены тепловизионной технологией. У руководителей страны есть основания полагать, что минимум 15 человек еще живы.