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К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: угрожает ли он планете

Автор: Сергей Пышкин

К нашей планете приближается астероид из группы Атона. Его открыли еще в 2007 году, а его диаметр составляет почти 150 метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Размеры астероида превышают футбольное поле. Космическое тело получило название 2007 UY1, а его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны. В то же время из-за потенциального риска для Земли, такие астероиды вызывают особый интерес среди ученых.

Уже 8 февраля космическое тело максимально приблизится к нашей планете. Впрочем, несмотря на его размеры, астероид не представляет угрозы, поскольку расстояние между нами составит почти 5,3 млн километров, а это, со своей стороны 14 дистанций от Земли до Луны.

Фото: к Земле приближается астероид размером с футбольное пол (ssd.jpl.nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина рассказывало про троянский астероид, который недавно открыли ученые.

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