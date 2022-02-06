До Землі наближається астероїд розміром з футбольне поле: чи загрожує він планеті

До нашої планети наближається астероїд із групи Атона. Його відкрили ще у 2007 році, а його діаметр становить майже 150 метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA .

Розміри астероїда перевищують футбольне поле. Космічне тіло отримало назву 2007 UY1, а його орбіта перетинає земну орбіту з внутрішньої сторони. Водночас через потенційний ризик для Землі, такі астероїди викликають особливий інтерес серед вчених.

Вже 8 лютого космічне тіло максимально наблизиться до нашої планети. Втім, попри його розміри, астероїд не становить загрози, оскільки відстань між нами становитиме майже 5,3 млн кілометрів, а це, зі свого боку 14 дистанцій від Землі до Місяця.

Фото: до Землі наближається астероїд розміром з футбольне пол (ssd.jpl.nasa.gov)