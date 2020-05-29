Земельные участки и почти 3,4 млн грн доходов: Шмыгаль подал декларацию

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль с супругой хранят наличными 235 тыс. долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал декларацию своих доходов за 2019 год. Согласно ей, он имеет дом, земельные участки и почти 3,4 млн грн доходов.

Об этом свидетельствуют данные декларации Шмыгаля в Едином реестре.

Как сообщается, Шмыгаль в 2019 году заработал 2 233 640 грн в ВП "Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК" Западэнерго. Кроме того, 925 464 грн он получил по совместительству в "ДТЭК Востокэнерго" и 229 958 грн в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно декларации у него есть 155 тыс. долларов. Также он является собственником земельного участка в селе Хоросница Львовской области, площадь которого составляет 2200 кв м, а также гараж - 15,9 кв м.

У жены премьер-министра Екатерины Шмыгаль есть 80 тыс. долларов, а также дом во Львовской области площадью 215,9 кв м и земельный участок в 151 кв м. Также в городе Каменка-Бугская и селе Хоросница Львовской области она владеет нежилым помещением в 417,2 кв м и земельным участком площадью 2200 кв м. Вместе с тем, у Екатерины есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 2019 год подал декларацию

Вместе с тем, народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук подал электронную декларацию за 2019 год.

Ранее РБК-Украина писало, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая.

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Автор: Андрей Козловский