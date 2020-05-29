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Земельні ділянки і майже 3,4 млн грн доходів: Шмигаль подав декларацію

Новини » Політика     29.05.2020 - 10:36
Земельні ділянки і майже 3,4 млн грн доходів: Шмигаль подав декларацію
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль з дружиною зберігають готівкою 235 тис. Доларів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію своїх доходів за 2019 рік. Згідно з нею, він має будинок, земельні ділянки і майже 3,4 млн грн доходів.

Про це свідчать дані декларації Шмигаль в Єдиному реєстрі.

Як повідомляється, Шмигаль у 2019 році заробив 2 233 640 грн в ВП "Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК" Західенерго. Крім того, 925 464 грн він отримав за сумісництвом в "ДТЕК Східенерго" і 229 958 грн в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Згідно з декларацією, у нього є 155 тис. доларів. Також він є власником земельної ділянки в селі Хоросниця Львівської області, площа якого становить 2200 кв м, а також гараж - 15,9 м. кв

У дружини прем'єр-міністра Катерини Шмигаль є 80 тис. доларів, а також будинок у Львівській області площею 215,9 кв м і земельна ділянка в 151 кв м. Також у місті Кам'янка-Бузька та селі Хоросниця Львівської області вона володіє нежитловим приміщенням в 417,2 кв м і земельною ділянкою площею 2200 кв. м. Разом з тим, у Катерини є автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за 2019 рік подав декларацію

Разом з тим, народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук подав електронну декларацію за 2019 рік.

Раніше РБК-Україна писало, що термін подання щорічних декларацій завершується 31 травня.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Прем'єр-міністрдекларацияДенис Шмигаль
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