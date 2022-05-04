Земельные отношения во время войны: как работает процедура передачи земель

Вопросы-ответы

Кто формирует договор аренды земельного участка товарного с/х производства: орган местного самоуправления или районная военная администрация? Это Word-документ или программа с последующим наложением электронной подписи?

Договор формируют его стороны. Так, это может быть Word-файл, который будут подписывать квалифицированными электронными подписями арендатор и арендодатель.

Каким образом разрабатывать техдокументацию на неинвентаризированные земельные участки: кто будет заказчиком, может ли ТГ быть заказчиком?

Формирование участка для передачи его в аренду осуществляется на основании техдокументации по землеустройству относительно инвентаризации земель, которую разрабатывают по решению органа, уполномоченного передавать участок в аренду, и утверждает такой орган.

Какова процедура передачи участков, у которых целевое назначение земель запаса? Можно ли их передавать для ведения товарного с/х производства без разработки техдокументации?

Землям запаса с/х назначения присваивают отдельный код целевого назначения.

При передаче такого участка в аренду для ведения товарного с/х производства нужно присвоить участку новый код целевого назначения.

В то же время при изменении целевого назначения нужно вносить сведения в Государственный земельный кадастр, который пока не работает.

Следовательно, передача участка, находящегося в запасе, будет возможной после возобновления работы кадастра.

Какова процедура наложения электронной подписи сторонами?

Согласно закону № 2145-IX договор аренды участка заключают лишь в электронной форме. Электронный документ (файл) договора удостоверяют квалифицированными электронными подписями арендатора и арендодателя.

Каковы особенности передачи в условиях военного положения в аренду для ведения товарного с/х производства участков, владельцы которых умерли?

Местный совет сможет распоряжаться такими земельными участками после их признания выморочным наследством.

Если поселковый совет не может провести сессию из-за отсутствия кворума, возможно ли передать в аренду земельный участок без решения о передаче?

В соответствии со ст. 59 Закона "О местном самоуправлении в Украине" решение совета принимается на его пленарном заседании после обсуждения большинством депутатов от общего состава совета.

Сельский совет проинвентаризировал два участка (невостребованные земельные доли паи) по техдокументации по инвентаризации. Отсутствуют выдержки из НКС, эти участки не утверждены. Возможно ли их передать по имеющимся документам и как указать это в решениях?

По закону № 2145-IX формирования земельного участка с целью передачи ее в аренду осуществляют без внесения сведений о такой земельный участок в Государственный земельный кадастр (государственной регистрации) и присвоения ему кадастрового номера, на основании технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель, которую разрабатывают по решению органа, уполномоченного передавать земельный участок в аренду, и утверждает этот орган. В решении надо ссылаться на эту норму закона.

Разрешение на передачу участка предоставляем на очередной сессии. Можем ли утвердить техническую документацию на внеочередной?

Закон не содержит ограничений по утверждению документации по землеустройству на внеочередных сессиях местных советов.

При подписании договора аренды в электронном виде допускается ли использование усовершенствованной электронной подписи, а не квалифицированной?

Закон № 2145-IX устанавливает, что договор аренды заключают только в электронной форме, и удостоверяют квалифицированными электронными подписями арендатора и арендодателя.

Можно ли принимать решение об установлении ставок арендной платы за земельные участки коммунальной собственности на территории общины в военное время, если этот регуляторный акт был запланирован еще раньше? Можно ли начинать процедуру регуляторного акта в условиях военного положения?

Можно, но надо иметь в виду, что в соответствии с законом № 2145-IX размер арендной платы за земельные участки с/х назначения, которые предоставляют в аренду в условиях действия военного положения, не может превышать 8 % от нормативной денежной оценки земельного участка, определяется от средней нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области.

Если земельный участок, находящейся в аренде, по решению г/г была разделена, и часть земельного участка отошла в частную собственность, как внести изменения в договор, если площадь изменилась?

В результате разделения земельного участка объект аренды прекратил свое существование. Судьбу одного из земельных участков, который образовали в результате такого разделения, надо решать по отдельному договору.

Какой алгоритм действий в случае предоставления в аренду несформированной земельного участка: заявление потенциального арендатора о разрешении на разработку ТД с инвентаризации - соответствующее решение ОМС - заявление об утверждении ТД - соответствующее решение ОМС и предоставления в аренду? Кто является заказчиком ТД по инвентаризации, за чьи средства производится (в ОМС финансирование изготовления документации по землеустройству на время военного положения запрещено)? По каким причинам может быть отказано в предоставлении в аренду ЗД (общественный выпас, частичное наложение на земли частной собственности)? Если арендатор подал графические материалы части сформированной ЗД, можно ли сделать ТД по инвентаризации и передать в аренду?

Можно ограничиться и одним заявлением, в котором следует отметить и просьбу о предоставлении в аренду земельного участка. Также в первом решении вместо упоминания разрешения может указываться о проведении инвентаризации с целью формирования земельного участка для его передачи в аренду.

Выступать заказчиком и оплачивать разработку документации может и лицо, заинтересованное в ее получении в аренду.

Отказано может быть только по причинам несоответствия закону.

Согласно закону № 2145-IX техническая документация по землеустройству относительно инвентаризации земель не может предусматривать разделение, объединение земельных участков.

Если в общине есть сформирован земельный участок площадью 20 га и является с/х производитель, который хочет взять в аренду, можно сформировать один земельный участок на всю площадь для ведения товарного с/х производства и передать ее в аренду для наполнения бюджета?

Да. Закон № 2145-IX ограничений по площадям земельных участков не содержит.

Передача в аренду несформированной земельного участка возможна в упрощенном порядке, если разработана техническая документация по землеустройству относительно инвентаризации земель. Такая документация должна быть разработана на каждый участок отдельно или возможно пользоваться технической документацией по землеустройству относительно инвентаризации земель, которая разработана на территорию всего сельского совета и утверждена в 2021 году?

Если техническая документация по землеустройству относительно инвентаризации земель была разработана на территорию всей сельского совета и утвержденная в 2021 году, отдельные участки были в установленном порядке сформированы и их повторное формирование для передачи в аренду не нужно.

Если конкретные участки, которые сейчас планируют передать в аренду, не формировали, их надо сформировать по технической документации по землеустройству по инвентаризации земель.

Или правомочна поселковый совет на период действия военного положения рассматривать на сессии вопрос о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование государственных лесохозяйственных предприятий по коду КВЦПЗ 09.01 "Для ведения лесного хозяйства и связанных с ним услуг" за счет земель с/х назначения, которые малопродуктивны, частично самозаліснені или законсервированы путем облесения?

Даже в случае принятия такого решения оно не может быть реализовано в период действия военного положения, поскольку Законом формирование земельных участков с/х назначения для не с/х целей запрещено.

Решением городского совета были утверждены условия проведения аукциона по продаже права аренды на земельный участок с/х назначения. Аукцион провести не успели. Намерены этот земельный участок предоставить в аренду согласно изменению законодательства. Нужно ли отменять это решение?

Закон № 2145-IX не содержит требований об обязательности отмены таких решений, поскольку земельные торги на приобретение права аренды, эмфитевзиса, суперфиция в отношении земельных участков с/х назначения государственной, коммунальной собственности, которые объявлены и не завершены до вступления в силу этим законом, - считают отмененными.

Разрешено документацией по землеустройству с учетом норм закона № 2145-IX формировать земельный участок за счет участка под хозяйственными зданиями и дворами с целью передачи ее в аренду для ведения товарного с/х производства для хранения собранного урожая?

Закон № 2145-IX не содержит ограничений по составу угодий земельного участка с/х назначения (то есть это могут быть и хозяйственные дворы). Вместе с этим, техническая документация по землеустройству относительно инвентаризации земель, которую разрабатывают для указанных целей, не может предусматривать разделение, объединение земельных участков.

Сведения о земельном участке, подготовленной к продаже права на аренду на земельных торгах для ведения товарного с/х производства (разработан и утвержден проект землеустройства по отведению участка, принято решение о проведении земельных торгов) с видом целевого назначения "для ведения ТСГВ" не внесены в ГЗК. Необходимо ли дополнительно в соответствии с законом № 2145-IX разрабатывать техническую документацию по землеустройству по инвентаризации земельного участка для формирования ее по указанному целевому назначению с целью передачи ее в аренду для ведения товарного с/х производства?

Проект землеустройства по отводу участка не мог быть утвержден до осуществления его государственной регистрации. Следовательно, в условиях, когда не работает Государственный земельный кадастр, земельный участок надо формировать для его передачи в аренду по технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель.

Как продлевать договоры аренды земли не с/х назначения?

По общему правилу. закон № 2145-IX и такие отношения не распространяется.

Если техническая документация по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка разработана и зарегистрирована в ГЗК (целевое назначение: А. 01.01.), присвоен кадастровый номер, но документация не утверждена на сессии городского совета, возможно ли передать в пользование на условиях аренды сроком на 1 год этот земельный участок, без утверждения?

Да, можно. В то же время, утверждение такой документации позволит завершить процедуру ее формирования, что может потребоваться после завершения военного положения.

Может ли поселковый совет устанавливать в договоре аренды земли на период действия военного положения условия по посеву определенных сельхозкультур на арендованном участке, скажем, установить, что на арендованном земельном участке арендатор имеет право засевать яровые с/х культуры, в частности кукурузу - не менее 60% и подсолнечника не более 20%?

Да. Запрета на установление в договорах аренды таких условий использования с/х земель законодательство не содержит.

Правильно ли, что в соответствии с законом № 2145-IX во избежание злоупотреблений на время военного периода на сессиях советов не будут вынесены вопросы о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства и утверждение проектов для передачи в собственность гражданам?

Да. На время действия военного положения безвозмездная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи, разработка такой документации запрещены.

В соответствии с законом № 2145-IX даны разъяснения относительно договоров аренды с/х земель. Как быть с договорами под недвижимым имуществом (не с/х земли)?

Закон № 2145-IX не регулирует отношения не с/х землепользования, кроме запрета на безвозмездную передачу в собственность земельных участков, в отношении которых надо пользоваться общими нормами земельного законодательства.

Как быть с проектами отвода земельных участков в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства, решение на изготовление которых предоставлено до 24.02.2022 г., но кадастровые номера еще не присвоены?

Согласно закону № 2145-IX формирования участка с целью передачи ее в аренду осуществляется на основании технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель, которую разрабатывают по решению органа, уполномоченного передавать земельный участок в аренду, и утверждает этот орган.

Следовательно, по этой документации земельные участки можно передать в аренду для ведения товарного с/х производства.

Требований об отмене предварительно предоставленных разрешений на разработку проектов землеустройства закон не содержит.

Можно ли пастбища в пределах населенного пункта, а также за его пределами предоставлять в аренду на 1 год?

Закон № 2145-IX позволяет передавать в аренду земли с/х назначения для ведения товарного с/х производства.

Пастбища-вид с / х угодий, который относится к составу этой категории земель.

Итак, пастбища можно передавать в аренду для ведения товарного с/х производства, например, для выпаса скота. В то же время, если пастбище имеет другой код целевого назначения, чем земля "для ведения товарного с/х производства", то такие земли можно будет передавать в аренду только после возобновления работы Государственного земельного кадастра.

Касается ли закон № 2145-IX для передачи земель частной собственности в аренду, и какой орган регистрирует договоры аренды, заключенные впервые?

По закону № 2145-IX договоры аренды регистрируют районные военные администрации в Книге регистрации землевладений и землепользований в условиях военного положения.

Однако этот закон не предоставил права частным собственникам земли передавать в аренду принадлежащие им земельные участки.

Может ли сессия ОМС предоставить разрешение на разработку технической документации по инвентаризации земель арендатору, который возьмет в аренду земельный участок, а не разрабатывать его за свой бюджет?

Согласно закону № 2145-IX формирования земельного участка с целью передачи ее в аренду осуществляется на основании технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель, которую разрабатывают по решению органа, уполномоченного передавать земельный участок в аренду, и утверждает этот орган.

Требований относительно источника финансирования такой разработки Законом не установлено.

Можно ли Флпу передать земельный участок для ведения ТСВ?

Да. Согласно соответствующему коду экономической деятельности.

Если земельный участок сформирован, он имеет кадастровый номер, может ли собственник передать в аренду часть этой земли (как несформированную), предоставив разрешение на разработку технической документации по инвентаризации земельного участка?

Согласно закону № 2145-IX техническая документация по землеустройству относительно инвентаризации земель не может предусматривать разделение, объединение земельных участков.

Кто должен выступать заказчиком работ по изготовлению документации по землеустройству для ведения товарного с/х производства государственной или коммунальной собственности для передачи этого земельного участка в аренду сроком на 1 год? Сохраняется ли максимальный размер этого земельного участка в 20 га для передачи его в аренду?

Согласно закону № 2145-IX формирования земельного участка для передачи его в аренду осуществляется на основании технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель, которую разрабатывают по решению органа, уполномоченного передавать земельный участок в аренду, и утверждает этот орган.

Требований относительно максимального размера земельного участка для его передачи в аренду закон № 2145-IX не установил.

Как передать в аренду часть сформированного земельного участка с/х назначения для товарного с/х производства?

Закон № 2145-IX передачу в аренду части земельного участка не предусматривает.

Что делать с договорами аренды земли для ведения товарного с / х производства, которые заключены сроком на 7 лет и подписаны арендодателем, но не зарегистрированы в Государственном реестре вещных прав?

Право аренды участка по ранее заключенному договору можно будет зарегистрировать после возобновления работы Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Можно ли физическим лицам получить в аренду земельный участок для ведения товарного с/х производства?

Для этого надо зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем с соответствующим кодом экономической деятельности.

Можно ли предоставить разрешение на разработку и утверждение технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) на основании сертификата на право на земельную долю (пай)?

До возобновления работы Государственного земельного кадастра и Государственного реестра вещных прав такое решение нельзя реализовать практически.

Каким образом регулируется очередность (конкурентность) предоставления земельных участков коммунальной и/или государственной собственности, если будет несколько претендентов на аренду?

Законом № 2145-IX вопросы очередности рассмотрения советом заявлений о предоставлении земельных участков не урегулированы в полной мере. В то же время есть категории граждан, которые имеют право первоочередного получения земельных участков. Если в совет обратились граждане, то им земельные участки должны предоставляться в первую очередь (ветераны войны, чернобыльцы и т. п). Поэтому некоторые рады принимали на своей сессии решение о том, что например, они в первую очередь рассматривают заявления о предоставлении земельных участков, которые поступают от лиц, которые имеют преимущественное право на получение земельных участков, и от жителей села (поселка, города), а затем рассматривают заявления граждан из других населенных пунктов или регионов.

Все руководство с наиболее распространенными вопросами и ответами о земельных отношениях на время военного положения (по закону № 2145-IX ) доступно по ссылке.

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