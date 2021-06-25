"Земельные" махинации: в Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен

Установлено, что злоумышленники вносили неправдивые данные участников АТО / ООС, без их ведома, в соответствующую базу Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе.

Вследствие чего была изъята компьютерная техника и документация, которая свидетельствовала о незаконном отчуждении земель.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 УК.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)