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"Земельні" махінації: у Донецькій області чиновники хотіли привласнити землі на 4,5 млн гривень

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили схему махінацій колишніх та чинних посадовців Держгеокадастру. Чиновники вивели з власності України понад 150 гектарів землі, що становить понад 4,5 млн гривень

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що зловмисники вносили неправдиві дані учасників АТО/ООС, без їх відома, до відповідної бази Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.

Правоохоронці провели обшуки в робочих кабінетах фігурантів та за місцями їхнього проживання у Краматорську і Маріуполі.

Під час яких було вилучено комп’ютерну техніку та документацію, які свідчать про незаконне відчуження земель.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 ККУ.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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