В "Ударі" Кличка закликали притягнути до відповідальності шахрая, що намагався ошукати підприємців від імені партії

Партія "Удар" звернулась до правоохоронних органів суворо покарати шахрая, який намагався ошукати підприємців, прикриваючись іменем партії. Також УДАР просить долучити його як потерпілого у цій справі через шкоду, завдану шахраєм іміджу партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

"Скандал із шахраєм, який використовував ім’я політичної сили, б’є по репутації всієї організації. Ми закликаємо правоохоронців та суд притягнути шахрая до максимальної відповідальності, згідно закону. Діями вказаної особи завдано шкоди нашій політичній силі, у зв’язку з чим просимо залучити партію "Удар" як потерпілу сторону у відповідному кримінальному провадженні", - йдеться в заяві "Удару".

В партії обурені, що шахрай своїми діями кинув тінь на інших "ударівців".

"Шахрай не врахував, що земельна ділянка площею 16,4 га, яка стала предметом шахрайства затриманого, раніше була передана рішенням Київради під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду або продати. В той час, коли у війну наші партійці волонтерять, воюють, рятують, донатять, боронять Україну на передовій та у тилу, піна важких часів виносить на берег шахраїв, які ладні перекреслити чесне ім’я тисяч "ударівців". Шахраям не місце поміж нас", - наголосили в "Ударі".

В заяві також анонсовано внутрішнє розслідування щодо включення даної особи в лави партії.

"Адвокат Олександр Суханов – мешканець Одеської області, якого місцева обласна організація партії справді прийняла до своїх лав декілька місяців тому. Питання проходження особою внутрішньої перевірки розглядатиметься центральними контролюючими органами партії. Дану особу вже виключено з партії, а історія її включення у партійні лави Одеською організацією "Удару" буде детально перевірена", - зазначається в заяві партії.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Києві одного з керівників відомої партії. Його підозрюють у вимаганні 1 млн доларів за вирішення "земельних питань" у КМДА.