Мільйон доларів за ділянку: правоохоронці викрили корупційну схему в КМДА

Служба безпеки України викрила злочинну схему у КМДА, пов’язану з отриманням хабарів за "вирішення земельних питань". У ході операції було затримано керівника одного з обласних осередків відомої політичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що зловмисник вимагав за земельну ділянку від підприємця 1 млн доларів.

Згідно з матеріалами справи, політик обіцяв "посприяти" передачі в оренду ділянки в рекреаційній зоні Києва поблизу Дніпра.

Затриманий гарантував погодження земельного питання у відповідній комісії та Київміськраді в обмін на хабар.

Як встановило слідство, бізнесмен раніше намагався отримати дозвіл на оренду ділянки офіційним шляхом, проте зіткнувся з бюрократичними перепонами. Згодом до нього звернувся затриманий політик, який представився адвокатом і запропонував "вирішити" питання за винагороду.

Політика затримали під час отримання 900 000 доларів авансу. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах), що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування, зокрема обшуки у службових приміщеннях КМДА.

Повідомляється, що слідство працює над встановленням інших причетних осіб.

Прокуратура також подала клопотання щодо взяття підозрюваного під варту з альтернативою застави у розмірі 38 млн грн.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про очільника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова.

Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)

Нагадаємо, що нещодавно СБУ зірвала спробу здійснити замовне вбивство ключового свідка у справі про хабар у розмірі 1 мільйона доларів.