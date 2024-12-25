Мільйон доларів за ділянку: правоохоронці викрили корупційну схему в КМДА
Служба безпеки України викрила злочинну схему у КМДА, пов’язану з отриманням хабарів за "вирішення земельних питань". У ході операції було затримано керівника одного з обласних осередків відомої політичної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що зловмисник вимагав за земельну ділянку від підприємця 1 млн доларів.
Згідно з матеріалами справи, політик обіцяв "посприяти" передачі в оренду ділянки в рекреаційній зоні Києва поблизу Дніпра.
Затриманий гарантував погодження земельного питання у відповідній комісії та Київміськраді в обмін на хабар.
Як встановило слідство, бізнесмен раніше намагався отримати дозвіл на оренду ділянки офіційним шляхом, проте зіткнувся з бюрократичними перепонами. Згодом до нього звернувся затриманий політик, який представився адвокатом і запропонував "вирішити" питання за винагороду.
Політика затримали під час отримання 900 000 доларів авансу. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах), що передбачає до 12 років позбавлення волі.
Наразі триває розслідування, зокрема обшуки у службових приміщеннях КМДА.
Повідомляється, що слідство працює над встановленням інших причетних осіб.
Прокуратура також подала клопотання щодо взяття підозрюваного під варту з альтернативою застави у розмірі 38 млн грн.
За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про очільника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова.
Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)
Нагадаємо, що нещодавно СБУ зірвала спробу здійснити замовне вбивство ключового свідка у справі про хабар у розмірі 1 мільйона доларів.
Також раніше ми повідомляли про скандал із народним депутатом партії ОПЗЖ. Юрій Бойко навіть був на допиті в СБУ через свої публічні проросійські заяви. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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