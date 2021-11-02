"Зеленый" сценарий не реализовался. Эксперты спрогнозировали уровень смертности от COVID до конца года

В Киевской школе экономики сообщили, что "зеленый" сценарий развития смертности от коронавируса в Украине не реализовался. Эксперты спрогнозировали уровень смертности от COVID до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики.

"На конец года ожидаем до 92 тысяч умерших. "Зеленый" сценарий Киевской школы экономики не реализовался. По состоянию на сейчас видим более 68 тысяч умерших", - сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, реализуется какой-то из этих сценариев:

"желтый" - 70 тысяч умерших

или "черный" - 92 тысяч.

"Увидим ближе к концу года", - отметил он.