"Зелений" сценарій не реалізувався. Експерти спрогнозували рівень смертності від COVID до кінця року

У Київській школі економіки повідомили, що "зелений" сценарій розвитку смертності від коронавірусу в Україні не реалізувався. Експерти спрогнозували рівень смертності від COVID до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прогноз Київської школи економіки.

"На кінець року очікуємо до 92 тисяч померлих. "Зелений" сценарій Київської школи економіки не реалізувався. Станом на зараз бачимо більше ніж 68 тисяч померлих", - повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

За його словами, реалізується якийсь з цих сценаріїв:

"жовтий" - 70 тисяч померлих

чи "чорний" - 92 тисяч.

"Побачимо ближче до кінця року", - зазначив він.