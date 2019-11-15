Зеленые тарифы: при пересмотре условий страны ЕС компенсировали инвесторам миллиарды

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Страны ЕС выплачивали миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков

Из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков. Об этом говорится в спецпроекте РБК-Украина "Зеленая энергетика в Украине. Что происходит?".

Отметим, снижение "зеленого тарифа" - это крайне рискованно, ведь инвесторы рассчитывали, когда вернутся их инвестиции, и соответственно под это привлекали кредиты, искали партнеров.

"Эти расчеты опирались на доступные данные и гарантии относительно "зеленого тарифа". В конце концов, если бы он не был высоким, можно было бы не вкладывать в Украину, а инвестировать в стабильный европейский рынок", - говорится в материале.

Как отмечается, вместо продолжать создавать привлекательные условия для инвесторов, Украина сейчас угрожает изменением правил игры во время самой игры, что является нарушением обязательств государства и грозит стране значительными убытками, ведь законом Украины "Об альтернативных источниках энергии" гарантирована закупка всей произведенной электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году по тому тарифу, который был установлен при вводе объекта в эксплуатацию. И в случае пересмотра тарифа инвесторы будут иметь право обратиться за защитой к международному арбитражу, который, как свидетельствует опыт европейских стран, станет на их сторону.

"Мы имеем опыт других стран. Так, ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" привел к тому, что в международных делах против Испании, Италии и Чехии инвесторы зеленой энергетики уже получили решение международных арбитражей о компенсации убытков, которые измеряются миллиардами долларов. Кроме того, затраты на юридические процедуры измеряются миллионными потерями для бюджета", - отмечается в спецпроекте.

Напомним, ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций – это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр зеленого тарифа.

Банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина ранее отмечала, что ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа навредит Украине, поскольку страна выплатит по искам международных судов значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.