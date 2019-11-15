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Зелені тарифи: при перегляді умов країни ЄС компенсували мільярди інвесторам

Новини » Енергетика     15.11.2019 - 16:09
Зелені тарифи: при перегляді умов країни ЄС компенсували мільярди інвесторам
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Країни ЄС виплачували мільярди доларів інвесторам в якості компенсації збитків

Через ретроспективний перегляд "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам в якості компенсації збитків. Про це йдеться в спецпроекті РБК-Україна "Зелена енергетика в Україні. Що відбувається?".

Зазначимо, зниження "зеленого тарифу" - це вкрай ризиковано, адже інвестори розраховували, коли повернуться їх інвестиції, і відповідно під це залучали кредити, шукали партнерів.

"Ці розрахунки спиралися на доступні дані і гарантії щодо "зеленого тарифу". Врешті-решт, якщо б він не був високим, можна було б не вкладати в Україну, а інвестувати у стабільний європейський ринок", - йдеться в матеріалі.

Як зазначається, замість продовжувати створювати привабливі умови для інвесторів, Україна нині погрожує зміною правил гри під час самої гри, що є порушенням зобов’язань держави та загрожує країні значними збитками, адже законом України "Про альтернативні джерела енергії" гарантовано закупівлю всієї виробленої електроенергії з відновлювальних джерел до 2030 року за тим тарифом, що був встановлений під час вводу об’єкта в експлуатацію. І в разі перегляду тарифу інвестори матимуть право звернутись за захистом до міжнародного арбітражу, який, як свідчить досвід європейських країн, стане на їх бік.

"Ми маємо досвід інших країн. Так, ретроспективний перегляд "зеленого тарифу" призвів до того, що у міжнародних справах проти Іспанії, Італії та Чехії інвестори зеленої енергетики вже отримали рішення міжнародних арбітражів про компенсацію збитків, що вимірюються мільярдами доларів. Крім того, витрати на юридичні процедури вимірюються мільйонними втратами для бюджету", - зазначається в спецпроекті.

Нагадаємо, раніше посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад заявив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій – це фундаментальне питання, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд зеленого тарифу.

Банкір департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна раніше зазначала, що ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами до міжнародних судів значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також відлякає іноземних інвесторів.

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