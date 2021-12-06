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"Зеленые" одобрили новую коалицию в Германии. Избранию канцлера ничего не мешает

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Берлин, Понедельник 06 декабря 2021 15:59
"Зеленые" одобрили новую коалицию в Германии. Избранию канцлера ничего не мешает Фото: сопредседатель партии "зеленых" Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Немецкая партия "Союз 90 / Зеленые" одобрила новую правящую коалицию в Германии с участием Социал-демократической (СДПГ) и Свободной демократической (СвДП) партий. Это решение открывает путь избранию лидера СДПГ Олафа Шольца новым канцлером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что "зеленые" были последними, кто должен был одобрить новую коалицию, поскольку другие партнеры сделали это на выходных. За коалиционное соглашение проголосовали более 86% делегатов съезда.

Отметим, поддержка коалиции среди "зеленых" несколько меньше, чем у партнеров, после скандала с тем, что видный партийный деятель Антон Хофрейтер не был включен в претенденты на министерские посты.

Напомним, сегодня стало известно, как будет выглядеть "светофорное" правительство Германии, и кто получит министерские должности.

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