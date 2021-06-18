"Зеленые" инвесторы жалуются в посольства на финансовое давление Кабмина, - нардеп

Инициатива Кабинета министров о введении акцизного сбора на производство "зеленой" электроэнергии уничтожает историю успеха Украине в развитии этой отрасли и заставляет иностранных инвесторов жаловаться на незаконную политику государства в посольства.

"Украина сделала свой выбор, европейский выбор. Европа тоже сегодня сделала свой выбор - это Green deal, это Европейский зеленый курс. И у нас нет другого пути, как развивать это направление. Мы знаем, что история с возобновляемыми источниками энергии, которая изначально развивалась как история успеха, сейчас является проблемой для Украины. Это уже уничтожает наш имидж за рубежом, инвестиционный имидж в глазах институциональных инвесторов и бизнеса", - сказал Гончаренко.

По его словам, есть очень неприятные истории, в частности, с норвежскими инвесторами, с другими компаниями, которые уже очень серьезно страдают от того, что сейчас происходит.

"Есть долги и есть невыполнение государством взятых на себя обязательств. Причем взяты они и правительством через подписание меморандума, и парламентом с президентом через принятие соответствующего закона и подписание его президентом", - пояснил депутат.

Также он подчеркнул, что депутатов очень беспокоит зарегистрированный в Раде законопроект №5600, который предусматривает еще одно нарушение условий меморандума, а именно введение акциза на возобновляемые источники энергии.

"Нам кажется, что ни потенциальная доходная база этого от государства, ни какие - то другие аргументы абсолютно даже и близко не могут компенсировать тот вред, который это снова причиняет инвестиционному климату, имиджу нашего государства", - отметил Гончаренко.

Он сообщил, что инвесторы обращаются в своих посольств, а посольства обращают внимание на проблемы в Украине и очень этим обеспокоены.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.