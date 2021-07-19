"Зеленые" инвесторы используют нарушения меморандума со стороны Кабмина, чтобы выиграть арбитражи, - эксперт

"Больше года уже назад был заключен меморандум между правительством и производителями электроэнергии из ВИЭ, в котором было указано, что производители, инвесторы соглашаются на уменьшение "зеленого" тарифа, но не должно быть никаких других негативных изменений в дальнейшем, - сказал юрист. - После этого было принят закон №810, который также закрепил, что так происходит реструктуризация "зеленого" тарифа, но не должно быть никаких негативных изменений для инвесторов, для производителей,что еще больше навредят", - добавил Сысоев.

По его словам, попытки правительства ввести акцизный налог де-факто является новым уменьшением "зеленого" тарифа. По его мнению, это является новым нарушением со стороны государства в отношении инвесторов и производителей ВИЭ.

"Это будет по моему опыту очень сильный аргумент международного коммерческого арбитража, государство шаг за шагом нарушает права инвесторов", - отметил юрист.

Он напомнил, что сейчас в области возобновляемой энергетики есть проблема не только с "зеленым" тарифом, поскольку производители ВИЭ также недополучают средства, которые они должны были получить. Уровень платежей за произведенную "зеленую" энергию за текущий год составляет менее 90%, и уменьшается.

"Некоторые крупные компании надеются, что ситуация будет исправлена, но она не исправляется и происходит ухудшение. И этот акцизный налог может быть таким триггером, таким толчком, эта лавина исков начнется, как она началась в Испании, в Румынии, где недавно массовый иск подали более сорока производителей. И это действительно повредит имиджу государства. Следовательно, в любом случае этот акцизный налог не должен быть принят именно с юридической точки зрения риска исков против украинского государства", - отметил Сысоев.