Зеленскому присягнуло на верность командование ВСУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Первым представился министр обороны Украины Степан Полторак

Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, командующий сил специальных операций Игорь Лунев, глава СБУ Василий Грицак, председатель пограничной службы Петр Цыгикал, глава Нацполиции Сергей Князев, глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан.

Отметим, сегодня состоялась инаугурация Владимира Зеленского, во время которой он заявил о роспуске Рады.

Также Зеленский заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степена Полторака.

Напомним, сегодня глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении. Полторак сообщил о том, что написал заявление об увольнении уже после инаугурации.

Ранее Зеленский заявил, что после инаугурации уволит Луценко с должности генпрокурора. После этого Луценка заявил, что не видит оснований для своей отставки. По словам генпрокурора, ему сложно работается, но работает он честно.