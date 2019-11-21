ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Байден: Путин и Трамп не хотят, чтобы я стал президентом США

Новости » Политика     21.11.2019 - 08:48
Байден: Путин и Трамп не хотят, чтобы я стал президентом США
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден пришел к такому выводу, слушая выступления в Когрессе по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что президент Дональд Трамп и его российский колега Владимир Путина не хотят, чтобы он стал президентом. Об этом Байден сказал на теледебатах претендентов от Демократической партии в эфире телеканала MSNBC.

Байден отметил, что пришел к такому выводу, слушая выступления в Когрессе по импичменту Трампа.

"Я узнал кое-что из этих слушаний по импичменту - я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты США, - ред.). Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний", - сказал он.

Напомним, сотрудник Совета национальной безопасности США Тим Моррисон заявил, что задержка военной помощи Украине была связана с попыткой администрации Белого дома достичь начала расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. В связи с этим в США объявили начало процедуры импичмента Трампа. Сейчас в Конгрессе идут слушанья по этому делу.

Отметим, из выделенных США почти 400 млн долларов на военную помощь Украине не дошли чуть более 35 млн долларов.

Президент рассказал о деталях встречи с Назарбаевым Трамп сомневается в необходимости торговой сделки с Китаем
Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь