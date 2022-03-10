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У Зеленского заявили, что ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов

Автор: Валерия Полищук

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ущерб от полномасштабного вторжения России в Украину превысил 100 млрд долларов. Российские войска разрушили инфраструктуру, здания и другие материальные активы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Ситуация - это катастрофа, которая на самом деле намного глубже, чем кто-то может себе представить. Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги", - заявил Устенко на виртуальном мероприятии Института международной экономики Петерсона.

По его словам, деловой сектор страны разрушен: 50% предприятий не работают, а те, что работают, работают менее чем на полную мощность. Он добавил, что финансовая система и валюта Украины остаются стабильными, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Устенко подчеркнул, что стоимость строительства, с которой столкнется Украина после выхода из войны, будет огромной.

Напомним, война России против Украины продолжается уже 15 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Олег УстенкоВторжение России в УкраинуВойна России против Украины