У Зеленського заявили, що вже почалися операції з підготовки до контрнаступу ВСУ

"Це (контрнаступ, - ред.) складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати або години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту", - заявив він.

При цьому Подоляк додав, що інтенсивність контрнаступу наростає і займе досить тривалий період часу.

Радник глави ОП припустив, що в міру того, як контрнаступ набирає обертів, відбуватимуться нові вторгнення російських партизанських груп на територію Росії, як, наприклад, рейд у Бєлгородській області на початку цього тижня.

Контрнаступ ЗСУ

Інтерес навколо теми контрнаступу ЗСУ не вщухає. Військово-політичне керівництво вже неодноразово заявляло про підготовку українських військ до відповідних операцій.

Останні заяви в цьому контексті були зроблені радником голови ВП Михайлом Подоляком, який стверджує, що контрнаступ українських військових уже "почався і триває протягом кількох днів".

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони готуються до важливих контрнаступних дій, проте для цього потрібний ще деякий час.

У ГУР зазначають, що українські військовослужбовці вже мають необхідний мінімум для початку контрнаступу. Однак для звільнення території від окупантів потрібно більше озброєння, включаючи західні винищувачі.

Крім цього, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Україна готова розпочати свій контрнаступ для звільнення територій від окупаційних військ.

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