У Зеленского заявили, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огня ВСУ

Наступательные действия ВСУ уже приближаются к участку "сухопутного коридора" к Крыму. Сейчас он находится на линии огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Дениса Чистикова в эфире телеканала FREEДОМ .

5 декабря Чистиков рассказал, что местные перевозчики отказываются пользоваться так называемым "сухопутным коридором" в Крым, ведь он находится на линии огня.

"Следующие действия ВСУ приближаются к "сухопутному коридору", он уже находится на линии огня. Гражданские перевозчики, доставлявшие топливо, продукты питания через "сухопутный коридор", отказываются от этого маршрута", - заявил он.

Заместитель также добавил, что из-за этого на территории временно оккупированного Крыма растут цены на топливо, медикаменты, пищевые продукты.

К тому же Чистиков рассказал, что оккупанты понимают, что Крымский мост – ненадежен и может находиться на линии столкновения ВСУ.