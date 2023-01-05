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У Зеленского заявили, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огня ВСУ

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Крым, Четверг 05 января 2023 15:38
У Зеленского заявили, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огня ВСУ Фото: сухопутный коридор в Крым уже на линии огня ВСУ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Наступательные действия ВСУ уже приближаются к участку "сухопутного коридора" к Крыму. Сейчас он находится на линии огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Дениса Чистикова в эфире телеканала FREEДОМ.

5 декабря Чистиков рассказал, что местные перевозчики отказываются пользоваться так называемым "сухопутным коридором" в Крым, ведь он находится на линии огня.

"Следующие действия ВСУ приближаются к "сухопутному коридору", он уже находится на линии огня. Гражданские перевозчики, доставлявшие топливо, продукты питания через "сухопутный коридор", отказываются от этого маршрута", - заявил он.

Заместитель также добавил, что из-за этого на территории временно оккупированного Крыма растут цены на топливо, медикаменты, пищевые продукты.

К тому же Чистиков рассказал, что оккупанты понимают, что Крымский мост – ненадежен и может находиться на линии столкновения ВСУ.

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и начался мощный пожар. После инцидента сообщалось о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна.

Вчера в сети появились новые фото Крымского моста, на которых видно, что ремонтные работы продолжаются.

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