У Зеленського заявили, що коментарі про падіння Іл-76 будуть пізніше

Видання звернулося до Подоляка за коментарем щодо падіння літака Іл-76.

"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", - сказав Подоляк, коментуючи ситуацію.

Нагадаємо, росіяни заявляють, що на борту нібито були десятки українських полонених, яких везли на обмін. ГУР Міноборони підтверджує, що сьогодні між Україною та Росією повинен був відбутись обмін полоненими. Проте розвідка наголошує, що інформацію про те, чи були в літаку полонені - наразі перевіряється.

Падіння російського літака Іл-76

Сьогодні в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.