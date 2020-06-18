У Зеленского заявили о российской "колонизации" Крыма

Российская незаконная "колонизация" оккупированного Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Украина. Россия незаконно переселила на оккупированный полуостров сотни тысяч своих граждан.

Об этом во время онлайн-дискуссии заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Как пояснил Кориневич, сейчас Россия незаконно проводит изменения демографического состава населения в оккупированном Крыму. Одновременно оккупанты вытесняют с полуострова лиц, которые представляют угрозу дальнейшей оккупации.

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются из полуострова", - подчеркнул он.

На замену украинским гражданам Россия перемещает в Крым военнослужащих с их семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, чтобы увеличить долю лояльного населения. В Крым уже переселили по меньшей мере 300 тысяч человек.

"Кроме того, РФ переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории РФ. В частности, официальных сотрудников правоохранительных органов Украины", - добавил Кориневич.

Также большой проблемой остается насильственная паспортизация украинцев в Крыму. Граждане Украины вынуждены получать российские паспорта для страхования своей жизни на оккупированном полуострове.

Напомним, Украина в ООН призвала международное сообщество отреагировать на репрессии против жителей оккупированного Крыма, которые совершает Российская Федерация.