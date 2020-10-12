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У Зеленского заявили о планах построить две военно-морские базы

Автор: РБК-Украина

Украине нужно построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях. К строительству привлекут британские компании.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, подписанный в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что база будет построена в Украине с привлечением британских специалистов.

"Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - отметил Жовква.

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Он также отметил, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию обсуждались конкретные сроки строительства. Но в меморандуме нет количественных показателей или цифр.

Напомним, ранее сообщалось, что меморандум предполагает выделение 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие военно-морского флота Украины. Эти кредитные средства будут предоставлены в том числе на строительство баз.

Всего же британская сторона выделила 2,7 млрд евро на кредитные гарантии для торговли с Украиной.

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