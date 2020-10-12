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У Зеленського заявили про плани побудувати дві військово-морські бази

Автор: РБК-Україна

Україні треба побудувати дві військово-морські бази на Чорному та Азовському морях. До будівництва залучать британські компанії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, підписаний у Лондоні меморандум про розвиток військово-морських сил передбачає, що база буде побудована в Україні з залученням британських фахівців.

"Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їх помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності як у Великобританії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна - на Азовському", - зазначив Жовква.

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Він також зазначив, що в ході візиту президента України Володимира Зеленського до Британії обговорювалися конкретні терміни будівництва. Але в меморандумі немає кількісних показників або цифр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що меморандум передбачає виділення 1,25 млрд фунтів стерлінгів на розвиток військово-морського флоту України. Ці кредитні кошти будуть надані в тому числі на будівництво баз.

Загалом британська сторона виділила 2,7 млрд євро на кредитні гарантії для торгівлі з Україною.

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