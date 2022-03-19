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У Зеленського заявили, що переговори з Росією можуть затягнутися на кілька тижнів

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Київ, Субота 19 березня 2022 08:17
У Зеленського заявили, що переговори з Росією можуть затягнутися на кілька тижнів Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією через війну можуть затягнутися на кілька тижнів. При цьому він додав, що є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Подоляк заявив, що ключові питання в ході переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне вирішення спірних територій".

"Цей процес може затягнутися", враховуючи кількість взаємовиключних позицій. Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодної території", - заявив він.

Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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