У Зеленського заявили, що переговори з Росією можуть затягнутися на кілька тижнів
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією через війну можуть затягнутися на кілька тижнів. При цьому він додав, що є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Подоляк заявив, що ключові питання в ході переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне вирішення спірних територій".
"Цей процес може затягнутися", враховуючи кількість взаємовиключних позицій. Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодної території", - заявив він.
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