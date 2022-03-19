У Зеленського заявили, що переговори з Росією можуть затягнутися на кілька тижнів

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією через війну можуть затягнутися на кілька тижнів. При цьому він додав, що є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Подоляк заявив, що ключові питання в ході переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне вирішення спірних територій". "Цей процес може затягнутися", враховуючи кількість взаємовиключних позицій. Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодної території", - заявив він.