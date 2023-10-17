У Зеленського заявили про нову главу війни: для РФ більше немає безпечних місць в Україні

"Нову главу цієї війни (не)офіційно розпочато. Скільки не записуй у "Конституцію Росії" окуповані території, аби "зберегти спадок" під ризиком палацових переворотів, зрештою Москві доведеться визнати умови, що склалися на землі. Для російських військ більше немає безпечних місць у… міжнародно визнаних кордонах України", - зазначив Подоляк.

За його словами, така ситуація означає, що тепер Росія не має жодних шансів зберегти південь України, Крим і Чорноморський флот.

"Годинник уже пішов у зворотному напрямку. Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові завдали успішних ударів по аеродромах росіян на тимчасово окупованій території.

За даними Сил спеціальних операцій, в результаті атаки було знищено дев'ять російських вертольотів, установка ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що для ударів українські військові використовували далекобійні ракети ATACMS. Їхню передачу США офіційно ще не підтверджували.