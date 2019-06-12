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В АП підтвердили позицію щодо референдуму про Євросоюз та НАТО

Новини » Політика    12.06.2019 - 11:53
В АП підтвердили позицію щодо референдуму про Євросоюз та НАТО
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач / РБК-Україна)

Також у Зеленського планують реформувати петиційну систему

Представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що з питань вступу України до Європейського союзу і НАТО необхідно провести референдум. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук підкреслив, що референдум може стати річчю, "яка створює державу Україна".

"ЄС і НАТО - це питання референдуму. Це стосується найважливіших питань. У нас буде і петиційний механізм, коли люди зможуть голосувати "за" і "проти" якоїсь ідеї. Нинішню петиційну систему треба реформувати, щоб не з'являлися петиції про скасування петиції і т.д... Референдум - це річ, яка може привести до Brexit, а може стати річчю, яка творить державу Україна. І наше завдання, вивчивши весь світовий досвід, запропонувати українцям такий механізм, який дасть можливість використовувати цю велику силу на благо України", - сказав він.

Представник Зеленського в ВР підкреслив, що українців необхідно навчити нести відповідальність за свій вибір.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав вступ України в Євросоюз "смертю імперського проекту Росії".

Як писало РБК-Україна, якби в Україні проходив референдум, то 57% громадян проголосували б за вступ країни в ЄС. Разом з тим 19,3% висловилися за відновлення прагматичних економічних відносин з РФ, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД. Ще 13,6% не брали б участь у такому референдумі і 10,1% не визначилися.

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