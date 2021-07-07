У Зеленского заявили об объектах с материалами для изготовления ядерного оружия в Крыму

По словам Ташевой, украинское правительство еще сразу после оккупации Крыма обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу ядерных объектов на Крымском полуострове.

"Например, был небольшой ядерный реактор на территории одного из технических университетов Севастополя, которые занимались научными исследованиями", - сказала она.

Ташева отметила, что Украине нужно продолжать на международном уровне говорить, что в оккупированном Крыму есть ядерные объекты, которые Россия может использовать для создания оружия.

"И очень важно коммуницировать на уровне международных организаций и давать сигналы еще раз. Что около 3-5 объектов (в Крыму - ред.) точно содержат расходные материалы для изготовления в дальнейшем ядерного оружия. Это также может быть одной из тем Крымской платформы", - добавила заместитель представителя президента.