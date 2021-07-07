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У Зеленського заявили про об'єкти з матеріалами для виготовлення ядерної зброї в Криму

Автор: Дмитро Левицький

Заступник представника президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла, що на окупованому півострові є об'єкти, які містять матеріали для виготовлення ядерної зброї. Зокрема, в одному з університетів Севастополя був ядерний реактор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Дом".

За словами Ташевої, український уряд ще відразу після окупації Криму звернувся до Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) з приводу ядерних об'єктів на Кримському півострові.

"Наприклад, був невеликий ядерний реактор на території одного з технічних університетів Севастополя, які займалися науковими дослідженнями", - сказала вона.

Ташева наголосила, що Україні потрібно продовжувати на міжнародному рівні говорити, що в окупованому Криму є ядерні об'єкти, які Росія може використовувати для створення зброї.

"І дуже важливо комунікувати на рівні міжнародних організацій і давати сигнали ще раз. Що близько 3-5 об'єктів (в Криму - ред.) точно містять витратні матеріали для виготовлення надалі ядерної зброї. Це також може бути однією з тем Кримської платформи", - додала заступник представника президента.

Нагадаємо, до цього в МЗС України говорили, що Росія розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї.

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