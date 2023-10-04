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Зеленського запросили на саміт ЄС до Іспанії, але він навряд чи поїде

Київ, Середа 04 жовтня 2023 18:23
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Зеленського запросили на саміт ЄС до Іспанії, але він навряд чи поїде Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу, яка відбудеться 6 жовтня у Гранаді.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава української держави заявив в інтерв'ю Sky TG24.

За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський зазначив, що навряд чи зможе побувати на саміті, оскільки зараз потрібна його присутність в Україні.

Неформальний саміт ЄС

Нагадаємо, голова Євроради Шарль Мішель надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальну зустріч у Гранаді 6 жовтня.

На саміті планується обговорити найактуальніші проблеми, з якими нині стикається ЄС, та розпочати процес роздумів про майбутні пріоритети блоку.

Зокрема, як зазначав Мішель, під час обговорень хочуть торкнутися стратегічного порядку денного на 2024-2029 роки.

Варто зауважити, що наприкінці жовтня у Вашингтоні відбудеться саміт США-ЄС. Президент Джо Байден, зокрема, хоче обговорити з лідерами Євросоюзу питання підтримки України.

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Володимир Зеленський Саміт ЄС Іспанія Евросоюз Урсула фон дер Ляйєн
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