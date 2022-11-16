Президент Литви виступив за розміщення ППО на кордоні Польщі та України

Литва виступає за розміщення систем та засобів протиповітряної оборони на кордоні Польщі та України, а також на всьому східному фланзі НАТО.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI.

"Литва братиме активну участь у дискусії, говорячи передусім про дислокацію систем протиповітряної оборони як на кордоні Польщі з Україною, так і дивлячись у майбутнє з огляду на весь східний фланг НАТО", - сказав лідер.

Литовський президент підкреслив, що його країна повністю солідарна з Польщею. При цьому він додав, що спілкувався з польським президентом Анджеєм Дудою. Науседа заявив про намір Польщі ініціювати консультації щодо 4 статті НАТО.

"Ми готові допомогти всіма можливими способами, якщо буде потрібно. Президент Польщі передав мені інформацію про те, що сталося минулої ночі, про переговори із лідерами інших країн. І сказав, що сьогодні Польща звернеться з приводу активації 4 статті НАТО", - додав Науседа.

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що, ймовірно, ракети були російськими.

Детальніше про те, що відбувається у Польщі і як на це реагує НАТО - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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