У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї

Подоляк закликав союзників України надати більше зброї для боротьби з російськими загарбниками.

"Проблема на даному етапі війни полягає в тому, що кількість зброї, безпілотників, гранат тощо розподілена нерівномірно", - сказав він.

Зброя для України

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для України.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна потребувала б меншої допомоги, якби Росії не вдавалося уникати санкцій.

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