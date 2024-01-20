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У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Проблема війни для України полягає в недостатній кількості зброї, яка через це розподілена нерівномірно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю Bild.

Подоляк закликав союзників України надати більше зброї для боротьби з російськими загарбниками.

"Проблема на даному етапі війни полягає в тому, що кількість зброї, безпілотників, гранат тощо розподілена нерівномірно", - сказав він.

Зброя для України

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для України.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна потребувала б меншої допомоги, якби Росії не вдавалося уникати санкцій.

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