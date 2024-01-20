У Фінляндії можуть призупинити виробництво боєприпасів для ЗСУ: названо причину

У Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Очікується, що акції відбудуться на чотирьох заводах Nammo з виробництва боєприпасів та пороху. Генеральний директор компанії Раймо Хеласмякі вважає, що протести, заплановані на 1 і 2 лютого, можуть вплинути на постачання озброєння в Україну.

"Зупинка та вихід на проектну потужність заводу з виробництва нітроцелюлози у Віхтавуорі, що виробляє порох, займе понад два дні", - заявив Хеласмякі.

Керівник Nammo також додав, що заводи не постачають боєприпаси Україні безпосередньо, але їх купують Сили оборони, після чого озброєння експортується. На фабриках Nammo працює 450 співробітників, до страйків мають намір приєднатися близько 350 співробітників.

При цьому в міноборони Фінляндії стверджують, що призупинення роботи підприємств не вплине на кількість чи якість поставок для України.

Повідомляється, що індустріальний союз раніше анонсував масштабні страйки. Вони торкнуться кількох галузей промисловості. В акціях по всій країні братимуть участь близько 60 тисяч людей. Приводом до страйку стала програма уряду про реформу ринку праці.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проекту бюджету на 2024 рік. Вона включає збільшення допомоги для України.

Президент Фінляндії Саулі Ніїностіо також раніше закликав Європу інвестувати у виробництво зброї. За його словами, країнам Європи необхідно інвестувати кошти у збільшення виробництва озброєння, щоб довести свою силу та стійкість.

Крім того, нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що країна надасть 3 млн євро допомоги для покращення продовольчої безпеки в Україні.