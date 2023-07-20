У Зеленського закликали ООН розглянути захист портів України

За словами Подоляка, порти України мають стратегічне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки в умовах відсутності логістичних шляхів та політизації зернового транзиту в країнах Східної Європи.

Тема захисту чорноморських портів, як відзначив радник голови Офісу президента, повинна бути винесена на порядок денний Організації й стати справою для глобального світу та країн Азії, у тому числі.

"Навіть у цинічному арифметичному розрахунку передача Україні суттєвої кількості систем ППО/ПРО - ніщо порівняно з руйнуванням інфраструктури та втратою єдиного торговельного маршруту", - додав Подоляк.

Росія вийшла зі "зернової угоди"

Після виходу з угоди Росія заявила, що вважатиме залученими до війни усі країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів. Також країна-окупант пообіцяла нібито топити їх. Українське військове керівництво, зі свого боку, пригрозило аналогічними кроками проти Росії.