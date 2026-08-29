У Зеленського заінтригували заявою про нову фазу війни: що готує Україна

За словами Паліси, Росія наразі не готова відмовлятися від війни та своїх цілей. У Кремлі розуміють, що поразка в Україні може мати для російського керівництва серйозні наслідки.

Водночас Україна намагається зменшити можливості Росії фінансувати бойові дії. Одним із головних інструментів для цього Паліса назвав далекобійні удари.

"Deepstrike, для прикладу. Ще два роки тому в нас не було таких можливостей впливати на таку дальність. Зараз ефект від них відчуває населення Російської Федерації", - зазначив він.

За словами представника ОП, Україна поступово нарощує здатність завдавати ударів по так званих "больових точках" та центрах, важливих для функціонування російської держави й військової машини.

Паліса наголосив, що такі дії мають не лише безпосередній результат, а й накопичувальний ефект. Саме тому, на його думку, Україна здатна "на певне зміщення війни у нову фазу".

Які цілі можуть стати пріоритетними

Йдеться насамперед про об'єкти, ураження яких не обов'язково дає миттєвий результат на полі бою, але може мати значний довгостроковий вплив на Росію.

Серед таких цілей Паліса назвав інфраструктуру, пов'язану з експортом енергоносіїв. Саме енергетичний сектор забезпечує значну частину надходжень до бюджету РФ.

Також Україна може продовжувати завдавати ударів по суднах "тіньового флоту", логістичній інфраструктурі та мережах, які забезпечують перевезення і постачання для Росії.

"Вони теж несуть і первинний, і вторинний ефект", - пояснив Паліса.