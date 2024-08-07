У Зеленського вперше відреагували на події в Курській області

"Події в Курській чи Бєлгородській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. Поки репресивна машина РФ палає в кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. "Нарешті воля!"Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього", - заявив радник.

Подоляк зазначив, що відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердила думку про міцний свідомий взаємозв’язок росіян з їхньою владою.

"Перефразовуючи: "Ми без кінця проклинаємо Путіна, і, ясна річ, за діло. І все ж я хочу запитати: то хто ж таки підписав мільйон контрактів з ВС РФ і хто вчиняє тисячі конкретних злочинів?", - зауважив він.

Зауважимо, що це перший коментар представника Офісу президента України стосовно подій в Курській області.