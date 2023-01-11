У Зеленського висміяли нові перестановки в командуванні армії РФ

Радник зазначив, що хоч міняй, хоч не міняй командувачів об'єднаними угрупованнями, а терпіти доведеться до кінця.

"Тому що подобається/не подобається... красуня", - заявив Подоляк.

Ще 7 лютого президент РФ Володимир Путін глузливо відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що йому не подобається жоден пункт Мінських угод.

"Подобається, не подобається - терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - заявив тоді Путін.