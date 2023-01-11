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У Зеленського висміяли нові перестановки в командуванні армії РФ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Призначеному новому командувачу окупаційних військ в Україні Валерію Герасимову тепер прийдеться терпіти до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Радник зазначив, що хоч міняй, хоч не міняй командувачів об'єднаними угрупованнями, а терпіти доведеться до кінця.

"Тому що подобається/не подобається... красуня", - заявив Подоляк.

Ще 7 лютого президент РФ Володимир Путін глузливо відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що йому не подобається жоден пункт Мінських угод.

"Подобається, не подобається - терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - заявив тоді Путін.

Нагадаємо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.

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