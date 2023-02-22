У Зеленського висловилися про прогнози Буданова щодо війни

"Я б не був настільки вже оптимістичним, тому що всі, хто називав терміни, починаючи від того, скільки ми протримаємось і закінчуючи тим, коли закінчиться війна, помилялися. Але почуття того, що ми рухаємося до перемоги і до закінчення війни все-таки десь у повітрі витає, навіть тому, що я бачу ставлення наших партнерів, нарощування підтримки, довіри, розмови про перемогу. Для них перемога України не просто важлива, а життєво необхідна", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання РБК-Україна про оптимістичні прогнози начальника ГУР Кирила Буданова щодо швидкого закінчення війни, деокупації Криму найближчим часом тощо.

Він наголосив, що загалом із повагою ставиться і до начальника ГУР, і до його прогнозів, оскільки вони підтверджувалися багато разів.