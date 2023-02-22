У Зеленского высказались о прогнозах Буданова по войне

Прогнозы начальника ГУР Кирилла Буданова о ходе боевых действий неоднократно подтверждались, однако не надо быть столь оптимистичным, потому что все, кто называл сроки окончания войны, ошибались.

"Я бы не был столь уж оптимистичным, потому что все, кто называл термины, начиная от того, сколько мы продержимся и заканчивая тем, когда закончится война, ошибались. Но чувство того, что мы двигаемся к победе и до окончания войны все-таки где-то в воздухе витает, даже потому, что я вижу отношение наших партнеров, наращивание поддержки, доверия, разговоры о победе. Для них победа Украины не просто важна, а жизненно необходима", - сказал Ермак, отвечая на вопросы РБК-Украина об оптимистических прогнозах. начальника ГУР Кирилла Буданова о скором окончании войны, деоккупации Крыма в ближайшее время и т.д.

Он отметил, что в целом с уважением относится и к начальнику ГУР, и к его прогнозам, поскольку они подтверждались много раз.