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У Зеленского высказались о прогнозах Буданова по войне

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Прогнозы начальника ГУР Кирилла Буданова о ходе боевых действий неоднократно подтверждались, однако не надо быть столь оптимистичным, потому что все, кто называл сроки окончания войны, ошибались.

Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я бы не был столь уж оптимистичным, потому что все, кто называл термины, начиная от того, сколько мы продержимся и заканчивая тем, когда закончится война, ошибались. Но чувство того, что мы двигаемся к победе и до окончания войны все-таки где-то в воздухе витает, даже потому, что я вижу отношение наших партнеров, наращивание поддержки, доверия, разговоры о победе. Для них победа Украины не просто важна, а жизненно необходима", - сказал Ермак, отвечая на вопросы РБК-Украина об оптимистических прогнозах. начальника ГУР Кирилла Буданова о скором окончании войны, деоккупации Крыма в ближайшее время и т.д.

Он отметил, что в целом с уважением относится и к начальнику ГУР, и к его прогнозам, поскольку они подтверждались много раз.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Украину с середины и до конца весны ожидают решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

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