У Зеленського висловилися про "партію Навальних" та опозицію в Росії

Окрім дисидентів та мігрантів Росії, які чітко висловили свою антивоєнну позицію, інші партії РФ не окреслили своє ставлення, в тому числі і ліберальна спілка Навальних. Сьогодні у російської опозиції не існує жодної перспективи перехопити владу Росії.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Немає російської опозиції, є російський дисидентський рух, який ні на що не впливає та не прагне. Треба усвідомити, що росіяни не готові додумати, як побудувати інфраструктуру, що приведе до повалення авторитарної влади Путіна", - сказав посадовець.

Він зазначив, що єдина перспектива - це українські збройні сили, які завдають тактичних поразок, внаслідок чого розсіюється міф про "велич Російської Федерації" і розпочинаються зовсім не революційні процеси. Чи буде в них брати участь Юлія Навальна - невідомо. Вона досі не висловила чітке ставлення до війни Росії проти Украіни та масових вбивств українських громадян.

Зараз Україна веде боротьбу з Путіним на полі бою, а російська опозиція - дисидентські соціальні мережі, де проговорює, як треба легалізувати вибори 17 березня у РФ.

"Для мене це виглядає вкрай дивно і неспівставно. Проте є приклади і ефективної роботи російських опозиційних рухів. Це легіон "Свобода Росії" і РДК. Вони чітко говорять, що тільки зброя допоможе вирішити питання існування вертикалі Путіна, все інше - це фікція", - додав радник.

За словами Подоляка, у Росії не буде внутрішнього тиску попри смерть Навального: "ніхто не вийде на вулицю і не скаже про обнулену політичну конкуренцію, кримінальні злочини, вбивства опонентів у в'язницях, адже росіяни не готові до жорсткого протистояння, а це означає, що вони зацікавлені у гуманітарному тиску на Путіна".