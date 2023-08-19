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У Зеленського про виробництво CV-90 в Україні: є бажана дата, але говорити поки зарано

Фото: бойова машина CV-90 (wikipedia)
Автор: Каріна Левицька

Україна підписала декларацію про наміри запустити виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90 в Україні. Але про конкретні дати говорити ще зарано.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Коли буде розгорнуто? Тут конкретики більше, але я не думаю, що маю право це казати. Зараз була підписана декларація про наміри. Потім будуть підписані конкретні домовленості", - повідомив Никифоров.

Він також зауважив, що є бажана дата, коли може зійти з конвеєру перший CV-90.

"Але я не впевнений, що вже можна про це говорити. Ще треба підписати низку документів в цьому напрямку", - сказав прессекретар президента.

БМП CV-90 в Україні

Український резидент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни.

Швеція для власної БМП CV 9040C як посилення використовує бронемодулі AMAP німецькій компанії IBD Deisenroth Engineering. З комплектом навісної броні (композитна броня з керамічними бронеелементами) для модифікацій, починаючи з CV 9040B і далі, забезпечується захист від 30-мм бронебійного опереного снаряда.

До складу захисного комплекту AMAP крім навісних модулів пасивної броні для корпусу і башти входить протимінний захист, розташований на днищі бронекорпуса, а також протиуламкова підбивка бойового відділення.

Додатково до пасивного захисту CV 9040C використовується система маскування Barracuda, однойменна з назвою шведської компанії-розробника Barracuda Company.

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